Zorgen om explosie aan boord San Juan

De Argentijnse marine geeft geen bijzonderheden, maar in de media wordt nu gespeculeerd over een explosie aan boord van de vermiste onderzeeër San Juan.

Ondanks aandringen krijgen Argentijnse journalisten nog steeds geen antwoord op de vraag die iedereen in het land zich nu stelt: wat is een hydro-akoestische anomalie? Een geluid dus, onder water, waarvoor geen verklaring is. De woordvoerder van de Argentijnse marine, Enrique Balbi, maakte hier gisteren voor het eerst gewag van, maar weigert vooralsnog een toelichting te geven op dat mysterieuze geluid.

Het was één geluid dat werd gedetecteerd, daarna werd niets meer geregistreerd. Een week geleden was dat. Volgens een door de Argentijnse media geraadpleegde Amerikaanse marineofficier, Lily Hinz, was het geluid ‘ongebruikelijk’ en kon het niet worden toegeschreven aan natuurlijke activiteit in de diepte, zoals vulkanische activiteit. ,,Het was ook geen walvis en er was geen herhaling”, aldus Hinz. Ze weigerde echter te speculeren over een explosie of implosie.

Dat doen veel media inmiddels wel. Een voormalige duikbootkapitein vertelde het Franse persbureau AFP dat het heel goed een explosie of een implosie kan zijn geweest. Het geluid daarvan zou zijn opgevangen door een Amerikaans onderwaternetwerk van hydrofoons. Die werden tijdens de Koude Oorlog over de hele wereld op de zeebodem uitgezet om Russische duikboten te kunnen schaduwen. Over de manier waarop dat netwerk nu nog wordt gebruikt, zijn de Amerikaanse diensten weinig spraakzaam. Vandaar dat de detectie van de ‘anomalie’ onder water pas nu is gemeld. De 34 jaar oude, in Duitsland gebouwde duikboot – die in 2007 en in 2014 werd gerenoveerd – meldde voor vertrek problemen met de batterijen.

De gespecialiseerde en goed ingevoerde Nederlandse blog marineschepen.nl rekent een explosie inderdaad tot de mogelijkheden als verklaring voor het afwijkende geluid. Volgens de blog kan er na kortsluiting zogenaamd knalgas zijn ontstaan. Dat is een snel oplopende concentratie waterstof die niet meer kan worden afgevoerd. Als er dan een explosie volgt, is de kans groot dat de duikboot vernietigd wordt.

De Argentijnse marine wil nog niet aan dit zwarte scenario, maar herhaalt dat het drama zich nu wel in een zeer kritieke fase bevindt omdat de zuurstof opraakt. Daarbij wordt ervan uitgegaan dat de duikboot na het laatste contact niet meer boven water is geweest. Als ze al niet gedood zijn door een explosie, zijn de overlevingskansen van de 44 opvarenden inmiddels minimaal.

Familieleden klampen zich vast aan elk sprankje hoop, ook al was dat tot nu vooral valse hoop. Jorge Villarreal is de vader van Fernando Villareal, officier aan boord van de San Juan. Hij zegt in de media: ,,Als vader wil je dat ze hem meteen redden, maar het weer is een factor. We hopen op de buitenlandse technologie en de gebruikte technologie om ze op te sporen.”