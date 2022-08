Zorgen om gevechten rond Oekraïense kerncentrale: ‘Enorm probleem als opslagcontainer breekt’

Zwarte zaterdag: al vroeg druk op wegen populaire vakantiebe­stem­min­gen

Op wegen naar populaire vakantiebestemmingen van Nederlanders was het zaterdag al vroeg druk. In Frankrijk stonden de hele ochtend lange files op de route naar de Atlantische kust, in de buurt van Lyon, voor de Mont Blanctunnel en richting de Spaanse grens. De piek werd volgens de ANWB bereikt rond het middaguur.

