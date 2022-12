Zuid-Afrikaanse president Ramaphosa ondanks ‘farmgate’ weer partijleider, oppositie naar de rechter

Drama rond Brits meer nog groter: ook vierde jongetje (6) dat door ijs zakte overleden

Een 6-jarig jongetje dat zondag op een meer in de buurt van de Britse stad Birmingham samen met drie vriendjes door het ijs zakte, is overleden. De vier kinderen werden door hulpdiensten uit het ijzige water gehaald en in kritieke toestand naar ziekenhuizen gebracht.

