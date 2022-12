Zuid-Afrikaanse president Ramaphosa op rand van de afgrond door bankstel en twintig buffels

Vertrokken diplomate VS na 3,5 jaar veroor­deeld voor fataal ongeluk in Groot-Brittannië: ‘Ze is een lafaard’

De Amerikaanse diplomaat Anne Sacoolas is veroordeeld tot een voorwaardelijke celstraf van acht maanden voor het doodrijden van de 19-jarige motorrijder Harry Dunn in 2019 in Groot-Brittannië. Het ongeval veroorzaakte grote ophef en zette de relatie tussen Washington en Londen onder druk. Sacoolas beriep zich na het ongeval namelijk op diplomatieke onschendbaarheid en vertrok naar haar thuisland.

9 december