Zuid-Koreaanse minister betuigt diep respect voor as van oorlogsveteraan Joop (88)

Met een diepe buiging voor de urn met de as van de oorlogsveteraan betuigde de Zuid-Koreaanse minister van Veteranenzaken Pee Woo-Jin de laatste eer aan Joop Aldewereld. Een erewacht hield zijn portret omhoog. Aldewereld overleed in februari in Monnickendam en schreef in zijn testament dat hij na zijn crematie begraven wilde worden bij zijn strijdmakkers in Zuid-Korea. Een delegatie van de Vereniging Oud Korea Strijders (VOKS) arriveerde vanmorgen met Joops stoffelijke resten op de luchthaven van Seoul.



De indrukwekkende ontvangstplechtigheid is het gebruikelijke eerbetoon van de Zuid-Koreaanse autoriteiten voor oud-strijders die hebben meegevochten tijdens de Koreaanse Oorlog (1950-1953). De urn met de as van Aldewereld wordt woensdag bijgezet op de militaire erebegraafplaats in Busan. Ook dat gaat gepaard met een eerbetoon in aanwezigheid van hoogwaardigheidsbekleders. Onder hen de minister van Veteranenzaken en de Nederlandse ambassadeur in Zuid-Korea.