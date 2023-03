Zullen Russen de oorlog winnen als de stad Bachmoet valt? Expert legt uit wat er aan de hand is

,,Als de Russische troepen erin slagen de stad Bachmoet te veroveren, zal dat een ramp voor ons zijn”, beweert de Oekraïense president. Maar klopt dit wel? Is het strategische belang van de stad inderdaad zo groot? Of wordt hier een ander spelletje gespeeld? Defensie-expert Sven Biscop neemt de uitspraken van Zelensky met een flink korreltje zout.

Tijdens zijn interview met de Amerikaanse nieuwszender CNN sprak de Oekraïense president niet letterlijk over ‘een ramp’ als de Russen Bachmoet in handen krijgen, maar dat is wel degelijk wat hij bedoelde. ,,Dan krijgen de troepen van Moskou ‘vrije baan’ om andere belangrijke steden in het oosten van Oekraïne in te nemen”, was zijn analyse.

Daarmee suggereerde Zelensky dat de Russische troepen na de val van Bachmoet probleemloos steden als Slovjansk en Kramatorsk zouden kunnen veroveren. Daarna zouden ze de rest van de provincie Donetsk onder de voet kunnen lopen.

50.000 Russische doden

Dat klinkt als een logische uitleg, maar of het ook waar is, is een andere vraag. Het zou natuurlijk wel verklaren waarom de Russen al sinds de zomer zo hardnekkig proberen om Bachmoet te veroveren. Daarbij sneuvelden volgens westerse bronnen al ruim 50.000 Russische soldaten.

Hoeveel er aan Oekraïense kant gestorven zijn, is niet bekend. ,,Wat ik kan zeggen, is dat het strategisch belang van Bachmoet voor Rusland zeker niet opweegt tegen de verliezen aan manschappen”, stelt professor internationale politiek Sven Biscop (UGent en Egmontinstituut voor Internationale Betrekkingen).

,,Bovendien kunnen de Oekraïense troepen - als Bachmoet in handen van de Russen zou vallen - een beetje verder een nieuwe verdedigingslinie opbouwen”, voorspelt Biscop. In dat geval hebben de Russen nog steeds geen vrije doorgang om de rest van het gebied te veroveren.

Maar waarom schetst de Oekraïense president dan zo’n doemscenario? ,,Hij moet natuurlijk zijn troepen motiveren die daar strijden. Daarnaast probeert hij zo waarschijnlijk ook meer steun los te weken bij het Westen.”

Quote De Russen hebben dringend nood aan een overwin­ning waarmee ze kunnen uitpakken Professor Sven Biscop, UGent en Egmontinstituut voor Internationale Betrekkingen

,,Rusland heeft namelijk heel veel volk gemobiliseerd. Ze hebben véél meer manschappen dan Oekraïne. Om ervoor te zorgen dat het machtsevenwicht bewaard blijft, moeten de westerse landen zo veel mogelijk materieel en wapens leveren aan Oekraïne. Op die manier kan Oekraïne standhouden, zodat het niet nog meer terrein verliest als Rusland de langverwachte grote aanval inzet. Indien mogelijk moeten de westerse wapens Oekraïne helpen om gebied te heroveren. Want wat het Westen uiteindelijk wil, is dat Oekraïne overleeft als onafhankelijke staat.”

KIJK. Zelensky: “Als Rusland erin slaagt Bachmoet te veroveren, dan krijgen de troepen van Moskou vrije baan om belangrijke steden in het oosten van Oekraïne in te nemen”

Kortom, Zelensky heeft er alle belang bij om de strategische betekenis van de stad Bachmoet behoorlijk te overdrijven. De Russen van hun kant hebben dringend nood aan een overwinning waarmee ze kunnen uitpakken.

Niet alleen de Russische president Vladimir Poetin kan een succesje in de oorlog best gebruiken om zijn achterban en zijn bevolking te paaien, maar ook Wagner-baas Jevgeni Prigozjin is eraan toe. Deze laatste voorspelde dat Bachmoet al enkele dagen geleden gevallen zou zijn, maar hij had duidelijk voor zijn beurt gesproken.

,,Op den duur kan de nood aan een succes in de oorlog inderdaad gaan meespelen. Zeker als de troepen al zo lang op dezelfde plaats aan het vechten zijn, wordt het een kwestie van prestige”, meent de professor. In Bachmoet zijn de gevechten nu al maanden aan de gang zonder dat er sprake is van een doorbraak voor een van beide partijen.

Quote Het is nooit de bedoeling geweest, maar de oorlog in Oekraïne is verworden tot een grote uitput­tings­oor­log. De strijd om Bachmoet past perfect in dat plaatje Professor Sven Biscop, UGent en Egmontinstituut voor Internationale Betrekkingen

,,Het is nooit de bedoeling geweest maar de oorlog in Oekraïne is verworden tot een grote uitputtingsoorlog. De strijd om Bachmoet past perfect in dat plaatje. Bij een bewegingsoorlog gaat men de vijand niet frontaal aanvallen maar in plaats daarvan proberen om de tegenpartij in het nauw te drijven.

Alleen vergt deze strategie meer mobiliteit, meer beter getrainde manschappen en meer tanks. In Bachmoet doen de Russen dat niet: ze blijven maar frontaal aanvallen en lijden enorme verliezen zonder dat dit al veel terreinwinst heeft opgeleverd.”

Geen keerpunt in de oorlog

Al zou het tij voor de Russische troepen eerstdaags toch kunnen keren. Ook secretaris-generaal van de NAVO Jens Stoltenberg houdt daar rekening mee. ,,We kunnen niet uitsluiten dat Bachmoet in de loop van de komende dagen zou kunnen vallen”, zei hij. Al voegde hij er meteen aan toe dat dit geen keerpunt in de oorlog moet betekenen. En zo bevestigde de NAVO-baas nog eens dat het doemscenario dat Zelensky schetste met een flink korreltje zout genomen moet worden.

KIJK OOK. Jevgeni Prigozjin, de leider van het Russische huurlingenleger Wagnergroep, heeft gezegd dat de belegerde stad Bachmoet ‘praktisch omsingeld’ is