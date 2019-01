Zusterzender Fox ontslaat editor die Trump zijn tong laat uitsteken

De bewerkte beelden van de toespraak die president Donald Trump dinsdag hield, werden uitgezonden door Q13 in Seattle. Tijdens de toespraak likte Trump even zijn lippen. In de video van Q13 laat Trump zijn tong hangen en steekt hij hem nog een paar keer extra uit.

Het televisiestation heeft niet laten weten wie verantwoordelijk is voor de montage, maar gaf wel aan dat het een video-editor was. ,,Dit voldoet niet aan onze redactionele normen en we betreuren het als het wordt gezien als het uitbeelden van de president in een negatief daglicht’’, zegt Q13-nieuwsdirecteur Erica Hill vandaag in een verklaring.

In een afzonderlijke verklaring zei Hill: ,,We hebben ons onderzoek naar dit incident afgerond en vastgesteld dat de acties het resultaat zijn van een individuele redacteur, wiens dienstverband is beëindigd.’’

Het lokale nieuwsmedium MyNorthwest.com postte een vergelijkingsvideo, om te laten zien wat er live op CNN werd uitgezonden en hoe Q13 met de beelden aan de haal ging.

Volledig scherm Het lokale nieuwsmedium MyNorthwest.com postte een vergelijkingsvideo om te laten zien wat er live op CNN werd uitgezonden en hoe Q13 met de beelden aan de haal was gegaan. © 77-ktth

Mikpunt van spot

President Trump is regelmatig het mikpunt van spot. Zo reageerden mensen op Twitter deze week vol hilariteit op dezelfde toespraak van de president, die live op de Amerikaanse televisie werd uitgezonden. Daarbij zat de president in de Oval Office en lag er op de achtergrond een grote hoeveelheid medailles uitgestald. Twitteraars vroegen zich massaal af waar die medailles voor zijn, aangezien Donald Trump zelf nooit in het leger zat.

Trump verscheen live op televisie in de hoop de Amerikaanse bevolking ervan te overtuigen dat het de moeite waard is de overheid gesloten te houden om druk uit te oefenen op de Democraten. Zij weigeren in het Congres in te stemmen met zijn plan 5,7 miljard dollar uit te geven aan een barrière op de grens met Mexico.