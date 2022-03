Zwangere in schuilkelder Oekraïne krijgt advies uit Nederland

Tientallen Nederlandse verloskundigen en artsen staan via Facebook, FaceTime en andere online kanalen paraat om mensen in Oekraïne bij te staan met medische adviezen. ,,Mensen die in een schuilkelder zitten, kunnen niet naar een dokter. In de chaos die nu in het land heerst zijn vrouwen zwanger, worden baby’s geboren. Wij willen iets voor ze doen’’, zegt Marjon Kuipers, een van de initiatiefnemers.