Zwangere journalist mag na maandenlange strijd tóch bevallen in thuisland Nieuw-Zeeland

De zwangere journalist Charlotte Bellis is alsnog welkom in haar thuisland Nieuw-Zeeland, zo laat ze zelf weten op Twitter. De vrouw probeert al maandenlang om van Afghanistan naar haar thuisland te reizen om daar te bevallen, maar door de strenge coronamaatregelen in Nieuw-Zeeland leek dat onmogelijk.

Vorig jaar augustus reisde Charlotte Bellis, die een relatie heeft met de Belgische fotograaf Jim Huylebroek, naar Afghanistan om er verslag te doen van de machtsovername door de taliban. Later trok Bellis naar Qatar, waar ze ontdekte dat ze zwanger is.

Aangezien het in Qatar strafbaar is om ongehuwd zwanger te raken, verhuisde Bellis enkele maanden later naar België, het vaderland van haar vriend. Omdat ze geen vaste inwoner was, kon ze ook in België niet lang blijven. Het koppel had enkel nog visums om in Afghanistan te wonen.

Open brief

Bellis schreef in een open brief, gepubliceerd in The New Zealand Herald, hoe ze noodgedwongen hulp moest vragen aan de taliban in Afghanistan nadat de terugkeer naar haar moederland was afgewezen wegens de huidige coronamaatregelen.

Iedereen die uit het buitenland wil terugkeren naar Nieuw-Zeeland, moet tien dagen in quarantaine in een opvangcentrum dat door het leger wordt beheerd. Er zijn echter ellenlange wachtlijsten wegens plaatsgebrek. Na de publicatie van haar open brief kwamen er verschillende oproepen om het quarantainebeleid in Nieuw-Zeeland aan te passen.

Terugkeer

Bellis laat vandaag op Twitter weten dat ze in maart terug kan keren naar Nieuw-Zeeland om er te bevallen. ‘We kijken er erg naar uit om naar huis te gaan en ons te omringen met familie en vrienden in deze speciale periode’, klinkt het.

‘We willen alle Nieuw-Zeelanders bedanken voor hun overweldigende steun. Het was zeer stressvol en jullie steunbetuigingen hebben Jim en mij enorm geholpen’, gaat Bellis verder. ‘We vinden het jammer dat het zo ver heeft moeten komen.’

Bellis wil blijven strijden om alle Nieuw-Zeelanders een veilige thuishaven te bieden waar hun rechten gerespecteerd worden. ‘Jammer genoeg is de aanvraag niet goedgekeurd op basis van een medische noodzaak, maar op basis van onze verblijfplaats. De overheid erkent een bevalling jammer genoeg niet als een geplande medische behandeling. Dit lost dus niets op voor andere zwangere Nieuw-Zeelandse burgers die het recht hebben om te bevallen in hun thuisland.’

Volledig scherm Charlotte Bellis samen met haar Belgische vriend Jim Huylebroek. © AP