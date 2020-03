Zwangere vrouw (19) overlijdt na val van metershoge barrière bij Amerikaanse grens

Gezonde Nederlan­ders moeten nog week langer in Vietnam in quarantai­ne blijven

14:44 De 25 Nederlanders die al dagen vastzitten in een voormalig hotel in de Vietnamese havenstad Hoi An blijven nog tot 20 maart in quarantaine. Dat gebeurt op last van de Vietnamese autoriteiten, meldt het ministerie van Buitenlandse Zaken. Een van hen is Inge uit Capelle aan den IJssel. Ze is erg teleurgesteld. ,,Ik hoopte zo dat we naar huis mochten.”