Zware aardbeving bij Papoea-Nieuw-Guinea, tsunami-alarm ingetrokken

Er zijn geen gevallen van schade of gewonden bekend. Tegenover persbureau Reuters verklaard iemand in een hotel in Lae dat ze er aardbeving gevoeld hebben, maar dat er geen schade aan het hotel is. ,,Een aardbeving zoals deze is normaal hier”, werd er gezegd. De persoon die de telefoon aannam verklaarde ook nog dat er geen gasten in het hotel waren tijdens de aardbeving.