Zware aardbeving met kracht van 7,2 treft Haïti, meerdere doden

De zware aardbeving was over heel Haïti te voelen, verschillende inwoners liepen uit paniek de straten op. De USGS meldt eveneens een naschok met een magnitude van 5,2.



Hoeveel slachtoffers er zijn te betreuren, is op dit moment niet duidelijk. Het hoofd van de burgerbescherming kon nog geen exacte aantallen geven. ,,We zijn nog informatie aan het verzamelen’’, aldus Jerry Chandler. Premier Ariel Henry gaat naar het centrum dat hulp moet bieden bij acute rampen. Op sociale media circuleren beelden van een ingestorte kerk en andere verwoeste gebouwen in de plaats Jérémie.



Vanuit de steden Jérémie en Les Cayes zijn er meldingen van materiële schade. Het epicentrum van de aardbeving bevond zich op 10 kilometer diepte, 12 kilometer ten noordoosten van Saint-Louis du Sud. Er werd ook een tsunami-waarschuwing afgekondigd, maar die dreiging is inmiddels verdwenen.