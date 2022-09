Zware aardbeving treft Mexico, op precies dezelfde dag als twee eerdere zware aardbevingen

Volgens het Amerikaanse tsunamiwaarschuwingscentrum bestaat er kans op hoge golven langs de 300 kilometer kust. Het epicentrum ligt op ongeveer 40 kilometer ten zuidoosten van van La Placita de Morelos, op een diepte van ongeveer 15 kilometer. Over schade en mogelijke gewonden of doden is nog niks bekend. Dat zei ook Claudia Sheinbaum, de burgemeester van de hoofdstad.

Simulatie

In Mexico-stad schudden gebouwen en stormden vele mensen de straat op. ,,We dachten dat het niet waar was! Maar het is wel zo. Het is indrukwekkend dat de aarde vandaag opnieuw zo sterk trilt”, zei de 37-jarige Karina Suarez in het centrum van de hoofdstad tegen persbureau AFP.