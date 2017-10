Zware bosbranden blijven Italië in de greep houden

In Piëmont en Lombardije, in het noordwesten van Italië, bestrijden meer dan 200 brandweermensen zondagavond een vijftiental bosbranden. Dat meldden de hulpdiensten.

Het zwaarst getroffen is de vallei van Susa, in de provincie Turijn (Piëmont), waar het vuur wordt aangewakkerd door hevige wind en nu ook enkele woonwijken nadert. In een bejaardentehuis moesten zondagavond zo'n 200 mensen worden geëvacueerd. Een deel van de snelweg richting de Fréjustunnel naar Frankrijk is afgesloten.

Volgens Italiaanse media zijn in totaal al een duizendtal mensen opgeroepen om hun huizen te verlaten vanwege de bosbranden die de regio al een week in hun greep hebben. In de dorpen Chiamberlando, Mompantero vecchia en Braide di Mompantero raakten 200 brandweerlui eerder deze week in een benarde situatie toen ze werden omsingeld door het vuur.

Om de vlammen te bestrijden kreeg de brandweer hulp van telkens twee blusvliegtuigen uit Griekenland en Kroatië, maar door de opflakkerende en telkens van richting veranderende wind konden die zondag niet worden ingezet.

Marathon Turijn onzeker

De as en rook die door de branden ontstaat, heeft zondag ook de stad Turijn bereikt, waar het gehalte aan fijn stof in de lucht afgelopen week piekte. Er werd zelfs overwogen om de marathon in de stad zondagochtend af te gelasten.