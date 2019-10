Zware kritiek om ‘onmenselijke’ aanpak van spiekgedrag op Indiase school

Toerist dood teruggevon­den op vulkaan in ‘Mordor’ in Nieuw-Zee­land

9:05 Een Chinese toerist is gestorven toen ze afgelopen weekend in slechte weersomstandigheden probeerde het Tongariro Northern Circuit in Nieuw-Zeeland te volbrengen, een meerdaagse wandeltocht door vulkanisch gebied in het midden van het Noordereiland.