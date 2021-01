Zware sneeuwval teistert Spanje: al drie doden, honderden wegen onbegaanbaar, vluchten geannuleerd

VIDEOVanwege de hevige sneeuwval is in zes Spaanse provincies code rood afgekondigd. Op ruim vierhonderd wegen zijn tientallen automobilisten gestrand. Vluchten van en naar de Spaanse hoofdstad zijn geannuleerd. Volgens het Spaanse ministerie van Binnenlandse Zaken zijn zeker drie mensen om het leven gekomen als gevolg van storm Filomena, die naast sneeuw en lage temperaturen ook rukwinden en regen veroorzaakt.

Het eerste slachtoffer was een 30-jarige dakloze die dood werd aangetroffen in een deurportaal in Calatayud (Zaragoza). De andere twee doden zijn een man en vrouw uit Mijas (Málaga). Het echtpaar kwam zaterdagmorgen vroeg vast te zitten met hun auto bij de rivier Fuengirola, waarna het voertuig werd weggespoeld.

Van de 421 wegen met honderden gestrande automobilisten als gevolg van de zware sneeuwval in Spanje zijn er 60 afgesloten, meldt El País. Het gaat om zowel hoofd- als secundaire wegen en zelfs delen van de ringweg M-30 en M-40 in Madrid zijn dicht. De regering van de autonome regio Madrid heeft een militaire urgentie-eenheid (UME) gevraagd te helpen bij de hulpverlening.

Volledig scherm Mensen op ski's in de Gran Via Avenue in Madrid. De stad zag in 50 jaar niet zoveel sneeuw. © EPA

Volledig scherm Gran Via Avenue in Madrid. © EPA Een onbepaald aantal troepen is al bezig om gestrande automobilisten te redden, met name op de A-5 (Móstoles en Alcorcón), de A-4 (Aranjuez) en de A-3 Arganda. Alleen al op de M-30 zitten volgens de burgemeester van Madrid naar schatting zo'n zestig voertuigen vast. Van de rest van de de afgesloten hoofdstedelijke wegen zijn nog geen cijfers bekend. Ook vrachtwagenchauffeurs ondervinden problemen door het weer. Alleen al in Guadalajara staan 1.300 vrachtwagens stil op winterparkeerterreinen.



De Spaanse premier Pedro Sánchez heeft burgers op Twitter opgeroepen om reizen te vermijden en de instructies van de hulpdiensten op te volgen. Hij sprak met lof over de inspanningen van die laatste om mensen te redden die vastzaten in de sneeuw. Scholen en universiteiten in de getroffen gebieden blijven de komende dagen dicht

Voetbal

De sneeuwval in de regio Madrid is de hevigste in vijftig jaar. Volgens de Spaanse luchthavenbeheerder Aena blijft de Madrileense luchthaven de hele zaterdag gesloten. Ook vanaf Schiphol zijn vandaag twee vluchten naar Madrid uit het vluchtschema gehaald. Vrijdag werden al meer dan vijftig vluchten geannuleerd of omgeleid.

Volledig scherm De luchthaven Adolfo Suarez Barajas van Madrid. © REUTERS In de stad zelf zijn ook busdiensten opgeschort. De weersomstandigheden zitten ook de treindienstverlening van en naar de Spaanse hoofdstad dwars. Alle hogesnelheidstreinen naar Valencia en Alicante zijn opgeschort tot zaterdagmiddag.



Ook de voetbalwedstrijd van Atlético Madrid gaat niet door. Het toestel met het team van de Madrileense club kon vrijdag vanwege de slechte weersomstandigheden niet landen vanuit Bilbao en moest omkeren. Een vlucht met de spelers van Real Madrid kon om 19.00 uur door de sneeuwval niet vertrekken naar Pamplona, waar het team zaterdag tegen Osasuna speelt. Na bijna vier uur wachten, kon de vlucht omstreeks 22.40 uur toch opstijgen nadat de startbaan was ontdooid, meldde de krant El Mundo.

-35,6 graden

Volgens het meteorologisch bureau AEMET is deze situatie ‘uitzonderlijk’ of zelfs ‘historisch’. Oorzaak is storm Filomena. Ze brengt vochtige lucht mee van de Atlantische Oceaan die boven Spanje op koude lucht botst. Dat gaat gepaard met rukwinden, sneeuw, regen, ruwe zeeën en extreem lage temperaturen.

In de Picos de Europa, een bergketen in het noorden van Spanje, zakte het kwik donderdag tot maar liefst -35,6 graden. Een dag eerder werd een temperatuur van -34,1 graden gemeten op het op 2305 meter hoogte gelegen weerstation van Clot de la Llanca in Catalonië. Daarmee werden kouderecords gevestigd. Voor het eerst sinds 17 december 1963 registreerden de weerdiensten temperaturen onder de -30 graden Celsius.

De koudegolf in Spanje heeft ondertussen de prijzen voor aardgas in het land naar recordhoogte geduwd. Het land is een belangrijke speler in de wereldwijde markt voor vloeibaar gemaakt aardgas (lng). Spanje telt het grootste aantal terminals voor lng in Europa.

Volledig scherm Rivas Vaciamadrid, © AP

