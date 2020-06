Zwarte arrestant in Atlanta overleden aan twee schotwonden in de rug

Britse premier over beelden­storm: ‘We kunnen de geschiede­nis niet fotoshop­pen’

3:44 Premier Boris Johnson vindt dat Groot-Brittannië zijn culturele landschap en complexe geschiedenis niet kan ‘fotoshoppen’, omdat dit een vervorming van het verleden zou zijn. Dat zegt de premier in een interview met The Telegraph in reactie op de discussie over het verwijderen van beelden van historische figuren.