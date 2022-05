‘Zwarte doos wijst op opzettelijke crash Chinees vliegtuig’

De crash van een Chinees passagiersvliegtuig in maart is mogelijk geen ongeluk geweest. Uit gegevens van de zwarte doos blijkt dat iemand in de cockpit het toestel met opzet heeft laten neerstorten. Dat zeggen bronnen rond het onderzoek tegen The Wall Street Journal .

De Boeing 737-800 van China Eastern Airlines crashte op 21 maart in een afgelegen bergachtig gebied bij Wuzhou, in het zuiden van China. Alle 123 passagiers en negen bemanningsleden kwamen om het leven. Het was de dodelijkste vliegramp op het Chinese vasteland in 28 jaar.

China Eastern-vlucht MU5375 was van Kunming onderweg naar Guangzhou. Het toestel stortte vanaf een hoogte van 29.000 voet naar beneden en sloeg op een berghelling te pletter. Bij de crash ontstond een brand, die zo groot was dat hij op Nasa-satellietbeelden was te zien.

Scherpe daling

De recorder met de opnames uit de cockpit en de vluchtgegevens, de zogenaamde zwarte doos, werd voor analyse naar de Verenigde Staten gestuurd. Uit het onderzoek zijn geen technische gebreken naar voren gekomen. Daarom richten de onderzoekers zich op acties van de bemanning.

Reddingswerkers op de rampplek. © REUTERS

Uit de gegevens blijkt dat het toestel binnen enkele minuten een onverklaarbare duikvlucht maakte. Volgens de onderzoekers heeft iemand, mogelijk een piloot of iemand die tot de cockpit was doorgedrongen, commando's ingevoerd voor deze fatale manoeuvre. ,,Het vliegtuig deed wat het werd opgedragen door iemand in de cockpit”, citeert de krant een persoon die bekend is met de voorlopige onderzoeksresultaten.

Geen problemen

De Amerikaanse onderzoekers zijn van mening dat hun conclusie wordt ondersteund door het feit dat Chinese onderzoekers tot nu toe geen problemen hebben gerapporteerd met het vliegtuig of met de besturing die de crash hadden kunnen veroorzaken en zouden moeten worden aangepakt, aldus de krant.

Eerder verklaarden de Chinese luchtvaartautoriteiten en de vliegmaatschappij dat er geen verdenkingen waren tegen de piloot en twee copiloten.

