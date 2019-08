Zwarte zaterdag op Franse wegen: al drie uur tijdverlies naar het zuiden

Het aantal files in Frankrijk zal vanmiddag naar verwachting oplopen tot 800 kilometer. Rond half negen vanmorgen werden de eerste opstoppingen gemeld: op de A10 van Parijs naar Bordeaux en de Spaanse grens valt drie uur extra reistijd te verwachten. Een zelfde vertraging geldt voor de A6/A7 (Autoroute du Soleil) tussen Lyon en Orange, de A9 Orange-Montpellier-Barcelona. Op de A10 zijn de meeste vertragingen te verwachten op de route van Poitiers naar Bordeaux en vandaar de A62 Bordeaux-Toulouse en de A61 Toulouse-Narbonn. Ook worden lange wachttijden verwacht voor de Mont Blanctunnel richting Italië . Rond negen uur 's ochtends bedroeg de vertraging drie kwartier, maar dit zal snel oplopen. De ANWB raadt Nederlanders aan pas na 10.00 in de auto naar Frankrijk te stappen of pas zondag op weg te gaan. Alternatieve en minder drukke routes naar het zuiden zijn de A20 (Vierzon-Montauban) en de A71/A75 (Orléans-Béziers).

Ook druk in Duitsland, Italië, Oostenrijk

Maar niet alleen in Frankrijk is het vandaag druk, ook elders in Europa zijn er op veel plekken files. In Duitsland zullen files ontstaan rond Stuttgart, Neurenberg en München en in het noorden bij Bremen en Hamburg. In Oostenrijk moet het verkeer aansluiten op de Fernpasroute in Tirol en de A10/A11 van Salzburg naar Slovenië, met de Karawankentunnel als grootste knelpunt. Verkeer in Zwitserland zal drukte ondervinden in de Gotthardtunnel. Momenteel valt de vertraging daar met een half uur nog mee.