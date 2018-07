Zweden geteisterd door 'grootste bosbranden in moderne historie'

Zweden beleeft een van de warmste, droogste en daarmee ook meest verwoestende zomers ooit. Er woeden momenteel zo'n 80 bosbranden. De Zweedse overheidsorganisatie die belast is met burgerbescherming en rampenplannen spreekt van 's lands ergste bosbrandsituatie in de moderne historie.

Vooral Midden-Zweden wordt geteisterd door de bosbranden. Ljusdal en Alvdalen, zo'n 330 km ten noordwesten van Stockholm, behoren tot de zwaarst getroffen gebieden. In een ervan ligt een militair oefengebied waar niet ontplofte projectielen een groot veiligheidsrisico vormen.

Fågelsjö-Lillåsen in Härjedalen in de provincie Jämtland is ook zwaar getroffen. Hulpdiensten hebben inwoners in Olingdal en Härjåsjön gevraagd hun huizen te verlaten. ,,We evacueren omdat het vuur zich verspreidt. Er is sprake van een uitzonderlijke situatie", zegt gemeenteraadslid Anders Häggkvist in de krant Aftonbladet.

SOS Alarm

Volgens SOS Alarm, de Zweedse tegenhanger van NL Alert, zijn er nog nooit zoveel belangrijke berichten in korte tijd aan de bevolking verstuurd als deze zomer.

Een van de grootste bosbranden woedt in de gemeente Raguna in de provincie Jämtland, meldt de Nederlandse Kelly Slinger die er al ruim twaalf jaar woont. ,,Gisteren stond hier net buiten het dorp Hammarstrand 300 hectare bos (drie vierkante kilometer) in brand. Mensen moesten hun huis uit omdat het vuur te dichtbij kwam. En ik las net dat de politie zich voorbereid om hier waar ik woon ook mensen te evacueren."

Tekort

De bestrijding van de vele bosbranden waaronder enkele hele grote, wegen zwaar op de Zweedse brandweerkorpsen. ,,Alle brandweerlui en bestrijdingsspullen zijn in gebruik en op. Er is een tekort. Als het goed is, komt er morgen een blusvliegtuig uit Italië naar Zweden. Het is nog niet bekend waar het toestel het eerst naar toe gaat", aldus de Nederlandse.

Ze vernam van familie en vrienden in Nederland dat er in de vaderlandse media niks te vinden is over de situatie in Zweden. ,,Zouden jullie niet meer over de crisis hier willen schrijven en mensen met blusmaterieel (waterpompen enzovoort) misschien kunnen vragen of ze Zweden willen helpen?"

Koning

De Zweedse koning Carl XVI Gustav heeft zijn bezorgdheid over de situatie uitgesproken. ,,Mijn familie en ik willen onze steun uitdrukken aan iedereen die getroffen is door de bosbranden", schrijft hij op de website van het koninklijk huis.

Volledig scherm Rookwolken van een bosbrand vandaag in Enskogen bij Ljusdal. © EPA

Volledig scherm Een helikopter helpt uitbreiding van het vuur naar een gebied met woningen te voorkomen bij Ljusdal. © AP

Volledig scherm De bosbrand bij Karbole. © AFP