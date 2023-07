Zweedse immigratiedienst onderzoekt verblijfsvergunning koranverbrander

De immigratiedienst gaat de immigratiestatus van de man opnieuw onderzoeken omdat de dienst informatie heeft gekregen van de Zweedse autoriteiten. Dat heeft aanleiding gegeven om te kijken of de verblijfsstatus van de man in Zweden moet worden ingetrokken.

,,Het is een wettelijke maatregel die wordt genomen wanneer de immigratiedienst dergelijke informatie ontvangt en het is te vroeg om iets te zeggen over de uitkomst van de zaak”, zei een woordvoerder van de dienst in een verklaring, eraan toevoegend dat er verder geen commentaar gegeven kon worden vanwege de vertrouwelijkheid van de zaak. Volgens het Zweedse persbureau TT heeft de man een tijdelijke verblijfsvergunning die in 2024 afloopt.