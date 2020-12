Zwemverbod verlengd na dodelijke haaienaanval Sint-Maarten

Het zwemverbod op Sint-Maarten is verlengd tot 16 december, nadat een Franse toeriste is overleden door een haaienaanval. Tijdens de autopsie zijn meerdere bijtwonden op het lichaam van de vrouw gevonden.

De Franse vrouw had een sabbatical genomen en zou daarom een jaar op Sint-Maarten verblijven, schrijft Le Parisien. Afgelopen donderdag overleed ze op het Franse deel van het eiland. Ze zou rond de 40 jaar oud zijn geweest.

Zo'n 100 meter van de kust beet een haai haar been eraf. Het slachtoffer gilde hard, waardoor ze de aandacht trok van strandgangers. Uiteindelijk heeft een kitesurf-instructeur haar uit het water kunnen halen. De Franse vrouw bloedde te hevig, waardoor ambulancediensten niets meer konden betekenen.

3 à 4 meter lang

De lokale overheid stelde na de aanval een zwem- en watersportverbod in van 48 uur op het Franse gedeelte van Sint-Maarten. Later is besloten dit verbod te verlengen tot 16 december. Het gebeurde nooit eerder op het eiland dat iemand overleed door een haaienbeet. De laatste haaienaanval dateert uit 2005.

Uit autopsie is gebleken dat een bijtaanval van een tijgerhaai vrijwel zeker de doodsoorzaak is. Op het lichaam van de vrouw zijn meerdere bijtwonden aangetroffen.

,,Het zal een vrij groot dier zijn geweest. Waarschijnlijk zo'n 3 à 4 meter lang", zegt een lokale bestuurder tegen de plaatselijke krant Le Pélican. ,,We hebben zoiets nog nooit meegemaakt. Dit is een erg zeldzaam incident.”

Troebel water

Strandgangers is gevraagd om ook na het zwemverbod voorzichter te zijn in de zee. Zo wordt zwemmen 's nachts en vroeg in de ochtend afgeraden. En al helemaal niet wanneer het regent of het water troebel is. ,,Want haaien raken daardoor in de war.”

Waarschijnlijk was het slechte zicht onder water dan ook de oorzaak dat de haai zomaar aanviel. De autoriteiten gaan in de gaten houden of het aantal haaien in de buurt is toegenomen. Maandag worden haaienexperts geraadpleegd over eventuele maatregelen in de toekomst.

