100 euro boete voor Ingenaar die broek liet zakken na ruzie met buurvrouw

De burenruzie wil de politierechter zich niet mee bemoeien, zei ze in haar uitspraak. Maar er was genoeg bewijs voor schennis van de eerbaarheid. De actie van de Ingenaar was gefilmd door de buurvrouw. De buurvrouw voerde aan dat zij PTSS (posttraumatische stressstoornis) had gekregen nadat zij was geconfronteerd met het geslachtsdeel van haar buurman. Daarom vroeg zij een schadevergoeding voor van duizenden euro’s.