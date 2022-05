18 jaar geëist in hoger beroep, maar Gert van D. uit Tiel krijgt zes jaar minder celstraf voor moord op Nathalie Polak

De nu 51-jarige Gert van D. uit Tiel is woensdag voor de moord op Nathalie Polak in Buren in hoger beroep veroordeeld tot 12 jaar gevangenisstraf en tbs met dwangverpleging voor doodslag.

In juli 2019 werd de man door de rechtbank nog veroordeeld tot 18 jaar cel en tbs. De rechtbank in Arnhem achtte toen bewezen dat hij het slachtoffer in de oudejaarsnacht van 2017 op 2018 dood sloeg met een volle wodkafles, verkrachtte en vervolgens in brand stak. Haar lichaam werd op 1 januari 2018 gevonden na de brand in haar appartement aan de Concorde in Buren. Tijdens de brand kwamen ook de hond en twee katten van het slachtoffer om.

18 jaar geëist

Het Openbaar Ministerie eiste twee weken geleden in hoger beroep opnieuw 18 jaar gevangenisstraf. Het gerechtshof in Arnhem spreekt de verdachte echter vrij van de brandstichting. Voor de verkrachting wordt hij veroordeeld tot een gevangenisstraf van 21 maanden.

Net als de rechtbank acht ook het hof Van D. verminderd toerekeningsvatbaar. Volgens het Pieter Baan Centrum was Van D. verstandelijk beperkt, verslaafd, snel gekrenkt, agressief en verminderd toerekeningsvatbaar.

Volgens het hof is alleen een lange onvoorwaardelijke gevangenisstraf op zijn plaats. ,,Verdachte heeft een jonge vrouw, die nog een heel leven voor zich had, het recht op leven ontnomen. Daarmee heeft hij blijk gegeven van een volstrekt gebrek aan respect voor het meest fundamentele recht van een mens. De nabestaanden van hebben na haar overlijden lange tijd in onzekerheid moeten leven over wat er die nacht met haar was gebeurd. Pas na enkele maanden heeft verdachte hierover enige openheid van zaken gegeven. Verdachte heeft met zijn handelen de nabestaanden van onbeschrijfelijk veel en onherstelbaar leed toegebracht", aldus het hof.

Van D. krijgt bijna vijf jaar minder gevangenisstraf omdat het hof ook rekening houdt met het tijdsverloop van de zaak; het duurde lang voordat de zaak in hoger beroep werd behandeld.

De man was overigens niet in hoger beroep gegaan voor de veroordeling van de doodslag. Het hof moest daarom apart oordelen over de verkrachting en de brandstichting.