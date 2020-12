A15 wordt lang lint van windmolens en zonneparken, ook Buren wil meer ‘energie langs de snelweg’

Jolijn Zwart-Van Kessel uit de fractie van de Burense VVD gezet

10 november ERICHEM/MAURIK - Jolijn Zwart-Van Kessel maakt geen onderdeel meer uit van de VVD in de Burense gemeenteraad. Er is sprake van een onoverbrugbaar verschil van mening tussen de fractie en het raadslid, meldt de VVD. Zwart beraadt zich over wat ze met haar zetel gaat doen.