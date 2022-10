Aanhanger met siergras belandt op de kop op A15: voorbijgangers halen bestuurder uit rokende auto

Roemeen (31) ontkent zware mishande­ling in Lienden maar blijft wel in de gevangenis; OM bang dat de verdachte de benen neemt

Een 31-jarige Roemeen die op 27 augustus betrokken zou zijn geweest bij een mishandeling in Lienden blijft in de gevangenis. De verdachte zou in een woning in Lienden een of meer mannen hebben mishandeld door ze te slaan met stokken en knuppels. Een poging van zijn advocaat om hem, tijdens een voorbereidende zitting, vrij te krijgen liep vrijdag op niets uit.

28 oktober