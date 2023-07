Aantal woningbranden in Buren hoger dan gemiddeld in Gelderland

Honderden bedrijven en instellin­gen provincie Utrecht geraakt door vol stroomnet: ‘764 wachtenden voor u’

Niet minder dan 764 aanvragen voor nieuwe stroomaansluitingen staan in de wacht bij netbeheerder Stedin. En dat betreft dan alleen nog maar grote bedrijven, scholen en instellingen in de provincie Utrecht. Maandenlang moeten ze vaak wachten omdat het elektriciteitsnet overvol zit. Het gevolg? Vertraging en onzekerheid over het uitvoeren van nieuwe plannen, zoals verhuizing, verduurzaming of uitbreiding.