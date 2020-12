Achttien jaar is het je thuis... en dan moet je opeens weg van camping ‘t Kalverland

VIDEO Dronken automobi­list ‘parkeert’ auto in de sloot langs de weg in Lienden

15 november LIENDEN - Een auto is zondagavond in de sloot beland langs de Vogelenzangseweg in Lienden. Na een blaasanalyse bleek dat de bestuurder te veel had gedronken en is meegenomen naar het politiebureau. Er raakte niemand gewond.