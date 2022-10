Achttien mannen en liefst elf vrouwen willen Buren gaan leiden als burgemeester

Nieuwe burgemeester in maart

Sinds 1999

De nieuw benoemde burgemeester wordt begin maart geïnstalleerd, zo is de bedoeling. Hij of zij is opvolger van Klaas Tammes (de eerste burgemeester van Buren), de naar Den Helder vertrokken Jan de Boer en de Tielse oud-gedeputeerde Josan Meijers die al sinds maart 2021 waarnemend burgemeester in Buren is.



De gemeente Buren bestaat sinds 1999, het gemeentehuis staat in Maurik en staat momenteel in de verkoop, want het is nu te ruim voor het aantal ambtenaren dat er werkt.