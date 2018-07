Agenten helpen kudde dorstige pony's aan water

Grote uitruk hulpdien­sten door misver­stand over duiker in nood

11:47 KAPEL-AVEZAATH - Door een misverstand over een vermeende duiker die in nood, werden zondagochtend rond 11.10 uur de brandweer, duikers uit Den Bosch en een traumahelikopter gedirigeerd naar recreatieoord In den Boomgaard aan de Lingesteeg in Kapel-Avezaath. Al snel kon iedereen rechtsomkeert omdat er niets aan de hand was.