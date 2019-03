Agressieve tractorrijder wil agent omver rijden; bestuurder met geweld uit cabine gehaald

Harry Sacksioni is met 70 jaar nog niet uitge­speeld

24 maart LIENDEN - Zijn jongste concerttour Smoky Strings is pas halverwege, maar nu al is Harry Sacksioni druk met een nieuw project dat in 2020 op de kalender staat. Dat is het jaar dat hij 70 wordt. Maar de gedreven gitarist is nog lang niet uitgespeeld.