Arie redt kinderen (3 en 6) uit visvijver: ‘Voelde meteen dat het niet klopte, een onderbuikgevoel’

Oude gasleiding, nieuw huis betekent problemen voor Richard en Bettina: ‘Het voelde als een ijskoude douche’

22 augustus ZOELMOND - De gasleiding ligt er al, want ooit stond op de plek waar ze hun nieuwe huis laten bouwen dorpshuis Groene Eik in hartje Zoelmond. Hoewel ze zeggen eerder toezeggingen te hebben gehad van de gemeente Buren, mogen ze toch geen gasaansluiting in hun nieuwe huis aan de Groeneweg realiseren. De familie Verweij legt zich er nog niet bij neer, maar de gemeente blijft van mening dat het niet is toegestaan.