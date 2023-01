Asch praat over wonen in school

Dat kunnen bijvoorbeeld senioren of starters zijn. In juli werd al een eerste bijeenkomst georganiseerd en op 1 februari komen de mensen die mee willen doen weer samen in het Dorpshuis. Voor Asch zijn extra woningen zeer welkom. Het dorp telt nog maar 375 inwoners en dat aantal daalt nog steeds.

De gemeente stimuleert de plannen in Asch en soortgelijke plannen in Ommeren (ook in de voormalige school) en Maurik (Kapelstraat). Na de bijeenkomst in Asch volgen nog bijeenkomsten in Ommeren en Maurik. De gemeente is blij met het getoonde enthousiasme en zal op de avonden uit gaan leggen wat de kansen en de (on)mogelijkheden zijn op de drie locaties. Daarbij komen ook zaken als betaalbaarheid, groen, parkeren en gemeenschappelijke voorzieningen aan bod.