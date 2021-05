Auto in de sloot, bestuurder op de vlucht in Kerk-Avezaath

Schoolbe­stu­ren en gemeente Buren hechten nu toch aan dorpsscho­len

21 april MAURIK - Garanties voor de verdere toekomst worden niet gegeven, maar in ieder geval tot 2025 verliest geen dorp of stad in de gemeente Buren meer haar eigen school. Dat droeve lot trof Asch en Erichem de laatste jaren wel.