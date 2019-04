Auto na botsing tegen bomen in twee delen gebroken, bestuurder ongedeerd

PCG Buren wil helderheid over aanpak overlast door migranten­park in buurgemeen­te

18:01 BUREN - De fractie van de PCG in Buren heeft het eigen college vragen gesteld over het te bouwen chaletpark voor arbeidsmigranten in Kesteren, vlak bij de gemeentegrens. De partij wil weten in hoeverre burgemeester en wethouders van de komst van dat park en wat het wil doen om overlast te beperken.