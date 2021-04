Auto schiet van dijk in Lienden, man op de vlucht

Lekker lang weekend: hier zijn vijf gouden tips voor Pasen

2 april Pasen 2021 gaat waarschijnlijk veel lijken op Pasen 2020. Want niemand vorig jaar voor mogelijk hield gaat toch gebeuren: corona houdt ons land, dus ook Rivierenland, nog in zijn greep. Wat is er nog mogelijk tijdens deze Pasen. Extra complicatie: het weer is mogelijk heel wisselvallig.