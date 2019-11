Auto tegen boom in Buren, vrouw gewond

Wat kan er beter in Buren? Leerlingen adviseren de burgemees­ter

21 november MAURIK - Kijken jouw ouders weleens op je telefoon? En wat vind je daarvan? Het is één van de onderwerpen waar kinderen van basisscholen uit gemeente Buren woensdag over praatten. Voor de internationale Dag voor de Rechten van het Kind kwamen de leerlingen bij elkaar op het gemeentehuis in Maurik.