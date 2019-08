Automobilist gewond door ongeval in Lienden

De man verloor op de Vogelenzangseweg de controle over het stuur en kwam met een behoorlijke snelheid in de sloot langs de weg terecht. Volgens wijkagent Erwin van Dalen is hij ter controle naar het ziekenhuis gebracht.



De wijkagent waarschuwt om de gordel nooit onderlangs te dragen. ‘Naast de kans dat je jezelf opensnijdt is de kans op hoofdletsel zéér groot', schrijft hij op Instagram. Of de man een gordel droeg is niet bekend.