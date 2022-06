‘Avonturenommetje’ in Ommerense Bos twee keer de vernieling in geholpen, zelfs op openingsdag: ‘Spullen doelbewust kapot gestampt’

,,Het klinkt wat kinderachtig, maar dan kun je wel janken”, zegt initiatiefnemer Linda Wilbrink, over het moment dat ze de tweede vernieling ontdekte. Dat was afgelopen woensdag. Met haar 5-jarige dochtertje, net opgehaald van school, kwam ze ’s middags terug om het eerder die dag geopende ommetje te verkennen. Maar ze trof een ravage aan.



,,Palen uit de grond, in de sloot, spullen bij de herten over het hek gegooid, heel veel items van steen doelbewust kapot gestampt, gegooid of losgetrokken: er stond gewoon niks meer.” Hoe je dat aan je dochtertje uitlegt? ,,Niet. Ze is 5 jaar en ziet alleen maar dat haar moeder verdrietig is.”