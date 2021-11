Avri-bestuur over rel om dreigend miljoenenverlies: ‘Het is zuur, maar we willen terugtreden’

Vooral een dreigend miljoenenverlies over het beheer van de Avri-stortplaats in Geldermalsen wordt het bestuur zwaar aangerekend door de gemeenteraden in Rivierenland.



Vier van de acht (Tiel, Buren, West Betuwe en West Maas en Waal) hebben al aangegeven dat ze willen dat het dagelijks bestuur terugtreedt, de andere vier gaan daarover nog praten.



Reus: ,,Ik kan mij voorstellen dat er hierover binnenkort een vergadering van het algemeen bestuur komt. Die datum is er nog niet, maar ik zie de realiteit onder ogen. Zelfs als het bij deze vier gemeenten zou blijven, mis je draagvlak. In mijn ogen hadden we dingen rond de stortplaats beter kunnen doen, maar het was zeker niet allemaal fout.’’



Hij deelt de mening van gemeenteraden dat er gezocht moet worden naar een beter model voor de aansturing van Avri.