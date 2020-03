Avri en gemeente zijn klaar met Ton: ‘Ja, ik ben een hele vervelende man’

‘Wij vinden dat u te veel tijd en energie van onze medewerkers vraagt’, schrijft Jan de Boer in een brief aan Ton Ax (69). De burgemeester schrijft ook: ‘Natuurlijk is het de taak van ambtenaren om inwoners van dienst te zijn, maar daaraan zijn ook grenzen. Naar onze mening hebt u die grens bereikt.’



De Boer is in zijn brief aan Ax duidelijk. Buren zit niet langer te wachten op zijn vragen en klachten over ondergrondse afvalcontainers, glasvezel en het waterpeil van de singels rond Lingemeer.