Bakker Immink stopt na meer dan honderd jaar: ‘Energieprijzen zijn de laatste druppel’

Dat Arie Immink (71) bakker zou worden, stond eigenlijk al vanaf zijn geboorte vast. Zowel zijn vader (Dirk) als opa (Dirk), oprichter van de bakkerij, gaven het bakkersstokje aan elkaar door.

,,Dat is logisch, koken en bakken zit echt in het Imminkbloed. Veel van ons zijn bakker of kok geworden, of ergens in die branches gaan werken.” Op jonge leeftijd hielp Immink dan ook al in de broodzaak van zijn familie, zonder enige spijt. ,,Ik ben ontzettend blij dat ik bakker ben. Ik zou mij geen mooier vak kunnen bedenken dan dit.”

Concurrenten

Toen Immink de zaak in 1971 overnam van zijn vader, was er hevige concurrentie in zijn geboortedorp Beusichem. ,,Er waren liefst vijf bakkers voor de vijfhonderd mensen hier.” Daarom besloot de broodmaker met zijn bakkerij te verhuizen naar Overvecht in Utrecht. ,,Daar kon ik als enige bakker aan de slag voor ruim vijfduizend mensen.”

De ambachtsman kijkt met veel plezier terug op zijn tijd in Utrecht, waar hij de bijzonderste mensen trof in zijn broodzaak. ,,Heb je wel eens gehoord van ‘De Hakkelaar’?” Vraagt hij gniffelend. ,,Dat is een drugsbaron uit Utrecht. Toevallig was hij ook een vaste klant van ons. Tja, ook criminelen hebben trek in brood.”

Ieder dorp een slager, bakker en kroeg?

Glimlachend werpt Immink een blik door zijn bakkerij. ,,En dan stak hij soms zijn hoofd door de deuropening van de winkel en zei: ‘Ja, ik ga even een halfjaartje op vakantie’. Wat eigenlijk betekende dat hij achter de tralies moest. Een half jaar later kwam hij net zo vrolijk weer brood halen.”

Toen de huur voor zijn bakkerij omhoogschoot in de Domstad, richtte Immink zijn pijlen in 2010 op een terugkeer naar Beusichem. Daar was toen geen bakker meer. ,,Ik vind dat ieder dorp een slager, bakker en kroeg moet hebben. Dit was voor mij het moment om terug te keren.”

Speculaas en koffie

Het bleek lastiger voor Immink dan gedacht, toen hij in een clinch kwam met de gemeente over de vergunning. De bakker had zijn bakkerij geïnstalleerd op het Beusichemse industrieterrein en een winkel verbouwd aan de markt. ,,Rond Sinterklaas zouden we opengaan met gratis speculaas en koffie. De dag van tevoren kregen we ineens te horen dat de gemeente een ander bestemmingsplan had voor onze winkel en wij er niets mochten verkopen.”

Hoewel de bakker toentertijd furieus was, – hij had ruim van tevoren melding gemaakt bij de gemeente - heeft hij die dag alleen speculaas en koffie weggegeven. ,,De politie stond zelfs op de stoep om te controleren dat we echt geen brood verkochten.” Ruim een half jaar later kon Immink eindelijk weer open in het Beusichem van zijn voorgangers.

Energieprijzen laatste druppel

Waarom dan nu het besluit om te stoppen? Dat is volgens Immink een optelsom van meerdere factoren: ,,Corona hielp al niet mee, de hoeveelheid nieuwe regeltjes van de Voedsel- en Warenautoriteit maken het werk ook steeds minder leuk en de energieprijzen van nu zijn eigenlijk de laatste druppel.” Deze optelsom komt bovenop de belangrijkste reden: het verlies van zijn vrouw en vaste werkmaatje Diana begin dit jaar. ,,Het voelt alsof er een deel van mijzelf is geamputeerd. Het is goed om nu te stoppen.”

Opmerkelijk is dat de zoon van Arie Immink, Dirk Immink, werkzaam is in de bakkerij, maar in tegenstelling tot zijn vader en overgrootvaders het bedrijf niet overneemt. ,,Nee, Dirk ziet dit als een kans om nog iets anders te kunnen doen. Daarbij, zijn kinderen zijn te slim”, grapt Immink. ,,Zij zullen zeker geen bakker worden. Met het ontbreken van dat toekomstperspectief begrijp ik zijn besluit wel.”

Bakker Immink stopt, de winkel in Beusichem wordt overgenomen door Saan’s Cakery. Arie Immink daarentegen weet van geen ophouden. Wanneer zijn zaak sluit, wilt hij door met broodbakken bij andere bedrijven. ,,Ik kan het gewoon niet laten. Het maken van brood is zo leuk, ik moet wel”, vertelt hij bevlogen. ,,Iedere keer werken met nieuw meel, het maken van taarten of saucijzen, het is te leuk om helemaal mee te stoppen.”

Volledig scherm Dirk Immink, de vader van bakker Arie Immink © Foto Rias Immink