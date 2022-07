Basisschool De Meent in Ommeren: in één dag van eeuw- naar slotfeest

Wie je het ook vraagt in en rond het schoolgebouw in het Ommerenseveld, het antwoord is eensluidend: het voelt allemaal zo dubbel. Ook bij directeur Gerrie Amperse, die twintig jaar geleden voor het eerst binnenstapte bij de school als leerkracht en ook haar kinderen er onderwijs liet volgen.



,,Vandaag vieren we oprecht een mooi feest, omdat de school honderd jaar bestaat. Morgen gaan de deuren dicht omdat er te weinig kinderen op school zitten. Dat hadden we in september, toen we plannen maakten voor het eeuwfeest, nog niet gedacht.”