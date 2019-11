Bestuurder komt zelf uit auto na crash in sloot in Lienden

RIVIERENLANDERS Thera: ‘Heus niet zo bijzonder dat ik mijn ex-schoonva­der bezoek’

13 november LIENDEN - Thera van Wolferen heeft net een bezoek gebracht aan haar pleegvader die in een verpleeghuis zit in Lienden. Ze doet even wat boodschappen in Lienden voor ze naar haar ex-schoonvader gaat in Tiel. ,,Ik bezoek ze elke week of om de twee weken. Mooi en dankbaar om te doen.’’