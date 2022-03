BeterBuren wil sporthal wel op zondag open: ‘Straks een dure blokkendoos met een slot erop op zondag’

Lijsttrekker Annemarie IJkelenstam is er door veel mensen op aangesproken tijdens het rondbrengen van de folders: ,,We hebben het over een sporthal die, met alle aanpassingen in de buitenruimte, 5,8 miljoen euro kost. De sporthal mag niet open op zondag, het sportpark eromheen dus wel. De mensen van DOS uit Eck en Wiel en alle andere sporters die ervoor kunnen zorgen dat de exploitatie rondkomt mogen er dus op zondag niet in. Dit is een schandaal zeker in een land waar kerk en staat gescheiden zouden moeten zijn.”