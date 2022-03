Bewoners Buren krijgen gratis plantje voor tegel

Door het weghalen van tegels stroomt regenwater beter de grond in en wordt het minder heet in de tuin. De gemeente organiseert daarom van maart tot en met oktober verschillende acties. Onder het motto: Tegels eruit, planten erin.

Lees ook Tegelwippen

Tegeltaxi

De gemeente Buren wil deelname aantrekkelijk maken en laat daarom een speciale Tegeltaxi rondrijden om tegels gratis op te halen bij inwoners. Mensen hoeven ze dus niet zelf weg te brengen. Zaterdag 23 april rijdt de Tegeltaxi voor het eerst door de gemeente. Inwoners kunnen maximaal 10 vierkante meter aan tuintegels aanmelden. Dat zijn maximaal 111 tegels van 30 bij 30 centimeter.

Een tegel ruilen voor een gratis plantje kan bij een aantal tuincentra in de buurt. Voor beide acties kunnen mensen zich aanmelden vanaf 4 april via buren.nl/tegelwippen. Mensen die ook ideeën hebben voor acties kunnen zich melden bij duurzaamheid@buren.nl.

Hittestress en wateroverlast

Het weer in Nederland wordt steeds extremer. Hevige regenbuien en lange periodes van hitte en droogte volgen elkaar op met hittestress en wateroverlast als gevolg. Veel stenen in de tuinen zijn dan niet goed. Ze worden erg warm op een hete dag en laten geen water door wanneer het regent. Dat regenwater kan het riool overbelasten of een kelder inlopen. Dat gebeurde vorig jaar onder meer in Lienden. Meer groen gaat dit tegen.

Wethouder Pieter Neven, wethouder duurzaamheid: ,,Een groene tuin geeft verkoeling in de zomer en zorgt dat water beter weg kan lopen. Dieren vinden voedsel in een groene tuin en de lucht in een tuin met veel planten is schoner. Goed voor mens en dier dus. Een goede reden om mee te doen aan het NK Tegelwippen. Ik hoop dat veel inwoners meedoen.”

Gouden Tegel

Inwoners kunnen als ze tegels in hun tuin vervangen door groen dat melden via nktegelwippen.nl. Een bewijsfoto meesturen is wel vereist. Deze tegels worden automatisch opgeteld bij de Tegelstand van de gemeente Buren. De gemeente maakt dan kans op de Gouden Tegel en inwoners kunnen prijzen winnen. Andere gemeenten in Rivierenland deden vorig jaar mee, maar vielen daarbij niet in de prijzen.