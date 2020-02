Bezwaar maken kan nog steeds tegen 25.668 varkens in de nieuwe Knorhof bij Erichem

‘Majesteit’ Janine verlaat Liendens brandweer­korps: ‘het is fysiek te zwaar geworden’

29 januari LIENDEN - Janine Pichard (54) die in een poging om een leven te redden via de achterkant een auto binnenkruipt. Het is een beeld dat we nooit meer zullen aantreffen in Lienden en omgeving. Na 12,5 jaar trouwe dienst als brandweervrouw is ze gestopt. ,,Het is fysiek te zwaar voor me geworden.”