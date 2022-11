‘Bezwete Georg’ was volgens rechter meer dan koerier en draait cel in voor bezit van hennep en witwassen in Maurik

De 32-jarige Georg R. uit Dortmund is woensdag door de rechtbank in Arnhem veroordeeld tot vijftien maanden celstraf, waarvan vier maanden voorwaardelijk, voor het vervoer en bezit van 71 kilo henneptoppen en het witwassen van ruim 60.000 euro. De Duitser werd eind juli op heterdaad betrapt in een loods in Maurik.

De politie hield de verdachte op de avond van 25 juli aan, nadat een getuige melding had gemaakt van een verdachte situatie rond een Duitse bestelbus die al enkele dagen op het bedrijventerrein in Maurik geparkeerd stond. De getuige had hem dozen vanuit de bestelbus naar de loods zien dragen, nadat R. in een auto was komen aanrijden en de bestelauto enkele meters had verplaatst.

Vijftiende doos vol euro's

Behalve de bezwete en zenuwachtig ogende Duitser troffen de agenten in de loods - die door een Duits bedrijf werd gehuurd - veertien dozen aan, met daarin sealbags met henneptoppen. In een vijftiende doos zat voor 60.360 euro aan bankbiljetten. Daarnaast stonden in de loods drie pallets met verborgen holtes waarin ook sealbags met hennep zaten. In totaal nam de politie 71 kilo henneptoppen in beslag, met een straatwaarde van meer dan 200.000 euro.

Volgens R. was hij slechts ‘als koerier’ ingehuurd door een vage bekende uit de kroeg en had hij geen weet van de inhoud van de pakketten, maar dat verhaal ging er bij de rechters niet in. Volgens de agenten hing er een sterke henneplucht in de bestelwagen en de loods. Tegen de Duitser was 11 maanden celstraf geëist. De rechtbank vond ook een voorwaardelijk strafdeel nodig om R. ervan te weerhouden in de toekomst opnieuw strafbare feiten in Nederland te plegen.