Birgit (25) schreef een boek over opgroeien en op jezelf wonen: ‘Iedereen heeft een gebruiksaanwijzing’

Nieuwe burgemees­ter van Buren Josan Meijers: Ga alsje­blieft stemmen

17 maart MAURIK - Het is de eerste klus voor waarnemend burgemeester Josan Meijers in Buren: de organisatie rond de Tweede Kamerverkiezingen. ,,Het werk was al verricht voordat ik begon’’, relativeert de Tielse haar inbreng, ,,maar in de paar dagen dat ik hier nu mag werken, zie ik dat er hard gewerkt is in deze bijzondere tijden.’’