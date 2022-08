‘Blijf jij maar bij je zuurkoolpot’: boek over de tien eerste vrouwen die burgemeester werden

Nieuw in Rivierenland Suppen en minigolfen bij Ria ‘op een wereldplek’

Rivierenlanders die recent een nieuwe onderneming zijn gestart: ‘De Gelderlander’ brengt ze in beeld. Deze keer Ria Gaarenstroom, die in Beusichem supboards verhuurt en bij wie je nu ook kunt minigolfen: Sup & Golf De Meent.

13 juli